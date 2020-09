GazzettaDelSud : Mourinho a Dele Alli: 'Gioca solo chi se lo merita' - SaintMasango : Mourinho x Dele Alli ?? - schieppo871 : Perchè la #Juventus non punta a Dele #Alli nel ruolo di centrocampista/trequartista d’inserimento? È fuori dal prog… - Davdmat7 : RT @ChrissMLG: ?? ‘Face to face’ Mourinho - Dele Alli. ???? - ebenesport : Info - Mercato - PSG : José Mourinho jette un gros froid sur la piste Dele Alli ! - -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Dele

TUTTO mercato WEB

"Gioca solo chi se lo merita". Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shkendija.Blitz Tottenham per Skriniar: si cerca un'intesa con l'Inter Suarez è dell'Atletico: lascia il Barça dopo 6 stagioni Napoli su Vecino: trattativa in corso con l'Inter Roma, trattativa con il Real per ...