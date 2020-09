Monza, Paolo Berlusconi: «Non nascondiamoci, vogliamo la Serie A» (Di giovedì 24 settembre 2020) Paolo Berlusconi ha parlato degli obiettivi stagionali del Monza Paolo Berlusconi, presidente del Monza, tramite un post Instagram sull’account ufficiale del club lombardo ha fissato gli obiettivi stagionali. «Cari tifosi, non vogliamo nasconderci, l’obiettivo della promozione in Serie A è dichiarato. Anche se non dobbiamo mai sottovalutarne le difficoltà. Io ci credo, perché le premesse ci sono tutte: una squadra solida, coesa e di qualità, con due titolari per ciascun ruolo, che avvicenda giocatori di provata esperienza con giovani talenti di grande potenzialità. E poi la sintonia tra staff tecnico e società, ingrediente essenziale per il raggiungimento di qualsiasi risultato. Mancate ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020)ha parlato degli obiettivi stagionali del, presidente del, tramite un post Instagram sull’account ufficiale del club lombardo ha fissato gli obiettivi stagionali. «Cari tifosi, nonnasconderci, l’obiettivo della promozione inA è dichiarato. Anche se non dobbiamo mai sottovalutarne le difficoltà. Io ci credo, perché le premesse ci sono tutte: una squadra solida, coesa e di qualità, con due titolari per ciascun ruolo, che avvicenda giocatori di provata esperienza con giovani talenti di grande potenzialità. E poi la sintonia tra staff tecnico e società, ingrediente essenziale per il raggiungimento di qualsiasi risultato. Mancate ...

