Migranti, tocca solo a noi: il governo s’inchina ai no di Francia, Germania e Malta. La Alan Kurdi va in Sardegna (Di giovedì 24 settembre 2020) Migranti, tocca solo a noi: il governo s’inchina ai no di Francia, Germania e Malta. E la Alan Kurdi si dirige in Sardegna. Almeno con noi, la nave della Ong tedesca, con a bordo 125 persone, vira e fa rotta sulla nostra isola. La nave, in mare da giorni in cerca di un porto sicuro, punta verso Arbatax. Incassati i secchi e irremovibili no da almeno tre Paesi: Germania, Francia, Malta – irremovibili nel rimbalzarsi le responsabilità dello sbarco – arriverà davanti al porto sardo. Da quanto appreso dalla Capitaneria di porto, e reso noto dal sito dell’Ansa, all’imbarcazione di Migranti le autorità ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020)a noi: ils’inchina ai no di. E lasi dirige in. Almeno con noi, la nave della Ong tedesca, con a bordo 125 persone, vira e fa rotta sulla nostra isola. La nave, in mare da giorni in cerca di un porto sicuro, punta verso Arbatax. Incassati i secchi e irremovibili no da almeno tre Paesi:– irremovibili nel rimbalzarsi le responsabilità dello sbarco – arriverà davanti al porto sardo. Da quanto appreso dalla Capitaneria di porto, e reso noto dal sito dell’Ansa, all’imbarcazione dile autorità ...

SecolodItalia1 : Migranti, tocca solo a noi: il governo s’inchina ai no di Francia, Germania e Malta. La Alan Kurdi va in Sardegna… - Raffael73232037 : RT @Gianmar26145917: #Migranti, #Francia: #Italia è il porto sicuro, faccia sbarcare #AlanKurdi Noi garantiremo solidarietà, come negli ult… - MuredduGiovanni : RT @Gianmar26145917: #Migranti, #Francia: #Italia è il porto sicuro, faccia sbarcare #AlanKurdi Noi garantiremo solidarietà, come negli ult… - romatorino : RT @Gianmar26145917: #Migranti, #Francia: #Italia è il porto sicuro, faccia sbarcare #AlanKurdi Noi garantiremo solidarietà, come negli ult… - VincenzoVinc51 : Ma è mai possibile che a questi giornalisti del fantomatico giornale la Verità non gli va mai bene di qualsiasi cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti tocca Cosa c’è nel Pact on Migration della Commissione Europea Linkiesta.it Nuovo Patto UE su migranti. Martello: "Spero correggano la rotta, sembra miope propaganda”

Il sindaco di Lampedusa e Linosa rincara la dose: "È miope scrivere un documento incentrato sul concetto di ‘rifugiati’, dal momento che la maggior parte delle persone che si mette in movimento appart ...

CAOS MIGRANTI/ Dublino 3, la proposta Ue è un altolà all’Italia

con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la gestione dei flussi di ingresso dei migranti irregolari nel territorio europeo. È toccato alla Commissaria per gli Affari interni, Johansson, illustrare ...

Il sindaco di Lampedusa e Linosa rincara la dose: "È miope scrivere un documento incentrato sul concetto di ‘rifugiati’, dal momento che la maggior parte delle persone che si mette in movimento appart ...con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la gestione dei flussi di ingresso dei migranti irregolari nel territorio europeo. È toccato alla Commissaria per gli Affari interni, Johansson, illustrare ...