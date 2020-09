Lorella Cuccarini, nella casa del Grande Fratello parlano malissimo di lei “Apre la bocca per seminare odio”, la reazione della Cuccarini (Di giovedì 24 settembre 2020) La “casa del Grande Fratello”, quest’anno sta riservando delle sorprese davvero incredibili. Se hanno iniziato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a scoperchiare una pentola dai contenuti a dir poco inquietanti quando parlano di sette, suicidi, istigazione al suicidio, malattie ecc. stanno continuando altri inquilini a dicendo la loro su personaggi famosi non presenti che, dunque, non si possono in alcun modo difendere. Francesco Oppini dice della Cuccarini: “Non è simpatica per niente” Durante la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra oltre a vedersi Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck cantare, si è sentito anche Francesco Oppini che ha parlato, o meglio sparlato di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 24 settembre 2020) La “del”, quest’anno sta riservando delle sorprese davvero incredibili. Se hanno iniziato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a scoperchiare una pentola dai contenuti a dir poco inquietanti quandodi sette, suicidi, istigazione al suicidio, malattie ecc. stanno continuando altri inquilini a dicendo la loro su personaggi famosi non presenti che, dunque, non si possono in alcun modo difendere. Francesco Oppini dice: “Non è simpatica per niente” Durante la diretta delVip su Mediaset Extra oltre a vedersi Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck cantare, si è sentito anche Francesco Oppini che ha parlato, o meglio sparlato di ...

furiadicheb1985 : @Addictedtolife5 @Zio_Ippa @perchetendenza Le persone hanno il diritto di esprimere la loro opinione se fatta in ma… - giuliatorri2 : RT @fvnzioniamo: oppini: posso dirlo? lorella cuccarini non è simpatica per niente tommaso: la cuccarini mi sta proprio sul cazzo #gfvip ht… - CfanpageL : RT @MauryKostanzo: Tommaso Zorzi che insulta Lorella Cuccarini e Platinette conferma il vittimismo patologico di alcuni gay. Cuccarini e Pl… - luanabuscemi : RT @fvnzioniamo: oppini: posso dirlo? lorella cuccarini non è simpatica per niente tommaso: la cuccarini mi sta proprio sul cazzo #gfvip ht… - annatomasi1 : RT @mirkosemeraro: Tommaso Zorzi dentro la Casa ne dice peste è corna su Lorella Cuccarini. Caro Tommaso vorrei ricordarti che Lorella è un… -