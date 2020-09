Leadership in bilico e Rousseau sotto processo: le spine del Movimento 5 stelle, verso gli Stati generali in un clima infuocato (Di giovedì 24 settembre 2020) L’election day è ormai superato: le Regioni hanno scelto i propri governatori, il Sì ha vinto la consultazione referendaria, i Comuni hanno eletto i sindaci o comunque stabilito chi andrà al ballottaggio. A non essere superato, invece, è il clima di tensione che il risultato delle elezioni ha generato: nel centrodestra, dove addirittura a essere messa in discussione dall’exploit di Luca Zaia e dal consenso in crescita di Fratelli d’Italia è la Leadership di Matteo Salvini. Ma ancor di più, è il Movimento 5 stelle a trovarsi in uno stato di fibrillazione che non si placherà presto. Almeno fino agli Stati generali. Oggi, 24 settembre, si riuniranno i parlamentari dei 5 stelle, ma – dice una ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) L’election day è ormai superato: le Regioni hanno scelto i propri governatori, il Sì ha vinto la consultazione referendaria, i Comuni hanno eletto i sindaci o comunque stabilito chi andrà al ballottaggio. A non essere superato, invece, è ildi tensione che il risultato delle elezioni ha generato: nel centrodestra, dove addirittura a essere messa in discussione dall’exploit di Luca Zaia e dal consenso in crescita di Fratelli d’Italia è ladi Matteo Salvini. Ma ancor di più, è ila trovarsi in uno stato di fibrillazione che non si placherà presto. Almeno fino agli. Oggi, 24 settembre, si riuniranno i parlamentari dei 5, ma – dice una ...

"Fino all'altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi ci sono mai sentito. Oggi mi descrivono inamovibile, ma non mi sento inamovibile". Le parole pronunciate da Giuseppe Conte fotografano al ...

Referendum costituzionale, partiti in bilico oltre il sì e il no

Con l’election day di domenica e lunedì prossimi (20 e 21 settembre, seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) oltre alle amministrative nei comuni interessati e alle Regionali, ...

