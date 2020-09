In onda su LA5 la sfilata di Elisabetta Franchi (Di giovedì 24 settembre 2020) Venerdì 25 settembre alle ore 17.30 Venerdì 25 settembre, dalle ore 17.30, su LA5, in diretta dalla Milano Fashion Week, versione integrale dell’«Elisabetta Franchi Spring-Summer 2021 Fashion Show», della stilista bolognese. Leggi anche: Elisabetta Franchi: “Vengo da una famiglia davvero povera” L’evento, che si tiene in contemporanea sui canali social della Maison e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana, alle ore 17.00 circa è preceduto da un backstage del fashion show, in onda sempre sulla rete diretta da Marco Costa. «L’approdo su LA5, il canale per eccellenza dedicato alle Donne, è l’epilogo di un sogno che avevo da tempo: poter aprire le porte di una sfilata a un pubblico che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Venerdì 25 settembre alle ore 17.30 Venerdì 25 settembre, dalle ore 17.30, su LA5, in diretta dalla Milano Fashion Week, versione integrale dell’«Spring-Summer 2021 Fashion Show», della stilista bolognese. Leggi anche:: “Vengo da una famiglia davvero povera” L’evento, che si tiene in contemporanea sui canali social della Maison e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana, alle ore 17.00 circa è preceduto da un backstage del fashion show, insempre sulla rete diretta da Marco Costa. «L’approdo su LA5, il canale per eccellenza dedicato alle Donne, è l’epilogo di un sogno che avevo da tempo: poter aprire le porte di unaa un pubblico che ...

Come? Con una sfilata che verrà trasmessa non solo sui social del brand e in streaming sul sito ma in diretta tv su La 5 (canale 30) il 25 settembre alle ore 17,30. Lo show, in onda in concomitanza ...

I video di TikTok e le Instagram Stories non bastano. La moda punta sui social network ma non dimentica i media tradizionali. Sabato 26 settembre il canale televisivo France 5 manderà in onda il docum ...

