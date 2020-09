Francesco Facchinetti non crede ai suoi occhi | “E’ una batosta”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolononai: “E’ una batosta” .ha pubblicato una foto su Instagram per poi svelare di non poterre ai: “E’ una bella batosta.”ha avuto modo di trovare una somiglianza davvero inaspettata all’interno della sua famiglia: sono davvero due gocce d’acqua! Il tutto ha visto coinvolto la sua bellissima moglie Wilma Faissol ed i …

GFmanagement_ : Eccomi qui amici, con il grande Francesco Facchinetti, un anno fa, in Massive Arts Studios! ?????? Continuate a seguir… - infoitcultura : Francesco Facchinetti figlio Roby Facchinetti: si è sposato due volte - Rotatuille : #Verissimo @verissimotv Non sapevo che Mia fosse la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Roby è il n… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

YouMovies

The Voice Senior di Antonella Clerici: Al Bano Carrisi coach insieme alla figlia Jasmine? Il nuovo format di Rai1 che ha come protagonisti gli over 60, The Voice Senior, sta prendendo forma. Alla cond ...Alessia Marcuzzi viene attaccata su Instagram sulla sua vita sentimentale, ma decide di rispondere per le rime al suo hater. Ecco cosa ha detto.