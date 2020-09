È morto da 26 anni ma la vicina continua ad intascarsi la pensione (Di giovedì 24 settembre 2020) È successo a Varese, una 75enne è accusata di essersi intascata dal 1994 la pensione del vicino di casa morto. È stata chiesta una condanna a due anni e mezzo. La grave accusa è stata mossa nei confronti di un’anziana 75enne, per la quale il Pm di Varese Massimo Politi ha chiesto una condanna a … L'articolo È morto da 26 anni ma la vicina continua ad intascarsi la pensione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) È successo a Varese, una 75enne è accusata di essersi intascata dal 1994 ladel vicino di casa. È stata chiesta una condanna a duee mezzo. La grave accusa è stata mossa nei confronti di un’anziana 75enne, per la quale il Pm di Varese Massimo Politi ha chiesto una condanna a … L'articolo Èda 26ma laadlaproviene da www.meteoweek.com.

