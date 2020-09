Donne ai vertici? Anche le ultime Regionali confermano la rimozione di genere (Di giovedì 24 settembre 2020) I risultati del voto regionale del 2020 sanciscono la continuità di quanto già sapevamo sulla possibilità delle Donne italiane di fare una carriera politica di successo: scarse, in particolare a livello locale. Su un totale di 286 tra consiglieri Regionali e governatori eletti nell’ultima tornata, le Donne sono 67, pari al 23%. Nessuna governatrice: rimangono in 2 nelle 20 regioni. Pochissime le candidate presidenti, tutte in posizioni non eleggibili.Non si pensi che sia tratti solo delle regioni del Sud. Se in una Puglia in cui il governo ha dovuto esercitare i poteri sostitutivi per imporre la doppia preferenza di genere, le Donne sono solo il 16% delle elette, il record negativo lo detiene la nordicissima Valle d’Aosta, con un consiglio composto quasi al 90% di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) I risultati del voto regionale del 2020 sanciscono la continuità di quanto già sapevamo sulla possibilità delleitaliane di fare una carriera politica di successo: scarse, in particolare a livello locale. Su un totale di 286 tra consiglierie governatori eletti nell’ultima tornata, lesono 67, pari al 23%. Nessuna governatrice: rimangono in 2 nelle 20 regioni. Pochissime le candidate presidenti, tutte in posizioni non eleggibili.Non si pensi che sia tratti solo delle regioni del Sud. Se in una Puglia in cui il governo ha dovuto esercitare i poteri sostitutivi per imporre la doppia preferenza di, lesono solo il 16% delle elette, il record negativo lo detiene la nordicissima Valle d’Aosta, con un consiglio composto quasi al 90% di ...

Eustachio Di Lena, Coordinatore Cittadino di Forza Italia Matera, soddisfatto del risultato ottenuto

Sento il dovere di ringraziare tutti i vertici dirigenziali, i 32 candidati, donne e uomini liberi, che hanno permesso di raggiungere il meraviglioso risultato ma soprattutto i cittadini che ci hanno ...

