DDR5 | lancio imminente?

(Di giovedì 24 settembre 2020) Le memorie RAM, sin dal 2018, hanno lasciato parlare il mondo degli appassionati Hardware e il loropotrebbe essere oramai– La vecchia roadmap In precedenza abbiamo discusso delle differenze sostanziali tra lo standard DDR3 e DDR4, focalizzando l’attenzione sul possibile passaggio alle nuove memorie. Nonostante la precedente roadmap prevedesse una commercializzazione tra il 2018 e il 2019: questa scaletta non è stata rispettata. La prima commercializzazione, progettata per le unità server, era collocata per il 2018 dando a molte ditte la possibilità di potenziare i propri server “RAM only”. Il mercato consumer, invece, avrebbe beneficiato di una immissione di unità, a costo ridotto rispetto la prima generazione per ...

Ultime Notizie dalla rete : DDR5 lancio

Techradar

BenQ SW321C: il monitor per chi stampa fotografie Grandi dimensioni, elevata fedeltà e una chicca non da poco per tutti coloro i quali, fotografi professionisti o appassionati esigenti, si trovano a g ...In rete circolano da tempo dettagli sulle future mosse di AMD nell'ambito delle APU, ossia i processori con grafica integrata che l'azienda propone principalmente in ambito mobile, ma anche in ambito ...