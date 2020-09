Costanzo a gamba tesa su Fausto Leali | “Si sapeva da un pezzo”

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Maurizionon ci sta e, dopo la squalifica didal ‘Grande Fratello Vip‘, ha deciso di dire la sua: “Sida un pezzo“ Maurizio, Fonte foto: Instagram (@official) e GettyImagesIl ‘Grande Fratello Vip 5‘ è cominciato da poco più di una settimana e già fa tanto parlare di sé soprattutto dopo la squalifica di. In merito alla questione, in molti hanno espresso la propria opinione ed anche Maurizioha deciso di dire la sua: “Sida un pezzo“. Il famosissimo e molto apprezzato conduttore ...