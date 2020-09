Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Arriveremo a 2mila contagi al giorno» (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre «L’effetto vacanze è finito, adesso dobbiamo aspettarci un incremento di casi, anche di 2mila al giorno, o forse di più. Per la scuola, invece, occorre aspettare ancora, sicuramente ci saranno più focolai nei prossimi 15-20 giorni». A parlare a Open è l’epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Intanto le terapie intensive «sono quasi quintuplicate rispetto al 22 luglio. Da circa 50 a 246. Piccoli rialzi ma con tendenza all’aumento». Oggi sono +1.786 i casi di Coronavirus con 23 decessi in appena 24 ore, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile. «contagi tra le mura ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre «L’effetto vacanze è finito, adesso dobbiamo aspettarci un incremento di casi, anche dial, o forse di più. Per la scuola, invece, occorre aspettare ancora, sicuramente ci saranno più focolai nei prossimi 15-20 giorni». A parlare a Open è l’epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio. Intanto le terapie intensive «sono quasi quintuplicate rispetto al 22 luglio. Da circa 50 a 246. Piccoli rialzi ma con tendenza all’aumento». Oggi sono +1.786 i casi dicon 23 decessi in appena 24 ore, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile. «tra le mura ...

