Andrea Ranocchia verso il Genoa

Concluso l'incontro tra Preziosi e il suo agente: Andrea Ranocchia verso il Genoa

Andrea Ranocchia verso l'addio all'Inter: destinazione Genoa. Giornata intensa in casa Inter che dopo aver definito la cessione di Candreva alla Sampdoria è pronta a chiudere anche con il Genoa per Andrea Ranocchia. Si è concluso da poco, l'incontro tra il presidente del Grifone Preziosi e Tullio Tinti agente del giocatore nerazzurro, per limare gli ultimi dettagli del suo ritorno in Liguria.

