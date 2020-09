Campania, De Luca usa il pugno duro: ordinanza con nuove restrizioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Obbligo di indossare la mascherina all’aperto in Campania. Il Presidente Vincenzo De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Obbligo di indossare la mascherina all’aperto in. Il Presidente Vincenzo Deha appena firmato una nuova. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

