Brasile: Gli incendi dell'Amazzonia devastano la biodiversità (Di giovedì 24 settembre 2020) Anfibi, pesci, rettili, mammiferi, uccelli, invertebrati, alberi, fiori, funghi, muffe, i luttuosi incendi dell'Amazzonia devastano la strabiliante biodiversità. Il Pantanal, la più grande zona umida tropicale del pianeta, è alle prese con un triste disastro ecologico senza precedenti, con danni irreparabili alla stupefacente biodiversità. Il presidente del Brasile rivendica la sua gestione dell'Amazzonia, colpevolizzando le organizzazioni non governative ONG. Ricordiamo che tra gennaio e settembre 2019 in Amazzonia sono stati registrati 66.750 roghi e secondo gli ecologisti, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, sarebbe colpevole di aver avallato la concessione di numerose licenze per lo sfruttamento dei territori dell'Amazzonia, a falegnamerie ed allevatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Gli Brasile, gli incendi nell'Amazzonia danneggiano la salute di migliaia di persone, Bolsonaro vuole deforestare e ignora gli impegni per il clima La Repubblica Concorso su temi lavoro, ecco cortometraggi premiati

