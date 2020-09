Belen Rodriguez sinuosa e leggiadra, il body nero abbraccia le sue curve: «Wow, divina!» (Di giovedì 24 settembre 2020) Bella, sinuosa e leggiadra, così appare Belen Rodriguez nel suo ultimo scatto. Il post di Instagram di una bellezza fuori dal comune, ha lasciato senza fiato un gran numero di followers. I periodi no della showgirl argentina sembrano ormai passati e lei, come una stupenda fenice, è risorta dalle proprio ceneri. Nel ultimo periodo Belen è stato sotto i riflettori per la sua storia con Stefano De Martino andata, ormai, alla deriva. Non è stato facile soprattutto per tutti i rumors che giravano attorno alla coppia. La verità non è stata resa nota, ma una cosa è certa: entrambi hanno voltato pagina. Leggi anche >> Rosaria Cannavò Instagram, tailleur bianco con sorpresa: «E chi ti tiene testa…» Belen ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Bella,, così apparenel suo ultimo scatto. Il post di Instagram di una bellezza fuori dal comune, ha lasciato senza fiato un gran numero di followers. I periodi no della showgirl argentina sembrano ormai passati e lei, come una stupenda fenice, è risorta dalle proprio ceneri. Nel ultimo periodoè stato sotto i riflettori per la sua storia con Stefano De Martino andata, ormai, alla deriva. Non è stato facile soprattutto per tutti i rumors che giravano attorno alla coppia. La verità non è stata resa nota, ma una cosa è certa: entrambi hanno voltato pagina. Leggi anche >> Rosaria Cannavò Instagram, tailleur bianco con sorpresa: «E chi ti tiene testa…»...

ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez, per Iannone è ancora 'Un punto di riferimento' - poicipenso4 : Anche quest’anno continuo tutto sommato a uscire con la mia pur brava Luciana Littizzetto. Se dovesse andar male e… - zazoomblog : Belen Rodriguez è tornata a condurre Tú sí que vales. Da un mesetto è vicina ad Antonio Spinalbese - #Belen… - infoitcultura : Stefano De Martino torna dalla sua ex Gilda D’Ambrosio! Belen Rodriguez è dimenticata… – ES - infoitcultura : Belen Rodriguez è straripante , foto in intimo , body nero: Instagram tilt – FOTO -