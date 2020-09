Bce: Pil mondiale a -3,8% nel 2020. A livello europeo crolla la Spagna: -18% nel secondo semestre. Italia a -12%, Francia -13% (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Secondo le proiezioni macroeconomiche formulate a settembre 2020 dagli esperti della Bce, il Pil mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) quest’anno si ridurrà del 3,7 per cento e aumenterà del 6,2 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Lo afferma la Bce nel bollettino economico.NEL SECONDO TRIMESTRE PIL SPAGNA -18,5%, FRANCIA -13,8, ITALIA -12,4, GERMANIA -9,7% Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Secondo le proiezioni macroeconomiche formulate a settembre 2020 dagli esperti della Bce, il Pil mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) quest’anno si ridurrà del 3,7 per cento e aumenterà del 6,2 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Lo afferma la Bce nel bollettino economico.NEL SECONDO TRIMESTRE PIL SPAGNA -18,5%, FRANCIA -13,8, ITALIA -12,4, GERMANIA -9,7%

Italpress : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Eurozona, la Bce vede un primo rimbalzo: Pil a +8,4% nel terzo trimestre, ma lontano da livelli pre-Covid. “Preoccupa… - CorriereCitta : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” - nestquotidiano : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” - clikservernet : Eurozona, la Bce vede un primo rimbalzo: Pil a +8,4% nel terzo trimestre, ma lontano da livelli pre-Covid. “Preoccu… -