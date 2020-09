Xbox Series X S iniziano alla grande con una ' domanda da record' per i pre-order

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 22 settembre è stato ungiorno per, con l'apertura dei preordini perX eS in tutto il mondo. Similesituazione del preordine di PlayStation 5, ci sono state parecchie difficoltà nel trovare le nuove console di Microsoft. Nonostante ciò, i sistemi next-gen del colosso di Redmond hanno iniziato, a quanto pare."Siamo onorati ddaperX e S", ha detto Microsoft su Twitter. "Un enorme grazie a tutti.".Per coloro che non sono riusciti a pre-ordinare una, Microsoft ha consigliato ai fan di parlare con il proprio rivenditore di ...

Il 22 settembre è stato un grande giorno per Xbox, con l'apertura dei preordini per Xbox Series X e Xbox Series S in tutto il mondo. Simile alla situazione del preordine di PlayStation 5, ci sono ...Lo studio FYQD ha comunicato che Bright Memory sarà lanciato per Xbox Series X il prossimo 10 novembre, in contemporanea alla disponibilità della console in tutto il mondo, diffondendo per l’occasione ...