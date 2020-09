Vino Australiano | bene l’export nonostante il Covid

Leggi su winemag

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel periodo 2019-2020 il valore medio delle esportazioni diè cresciuto a 3,89 dollari per litro “franco a bordo” (Fob), il livello più alto dal 2004-2005. Tuttavia il valore totale delle esportazioni sia diminuito dell’1% in valore attestandosi a 2,84 miliardi di dollari come conseguenza delle misure anti-19. L’avvento della pandemia ha provocato interruzioni senza precedenti per i mercati delin tutto il mondo – ha affermato Andreas Clark, amministratore delegato di Wine Australia – con la chiusura di ristoranti, caffè e bar. Mentre i primi due trimestri del 2019-20 hanno mostrato aumenti delle esportazioni, nel terzo trimestre, conclusosi a marzo 2020, le esportazioni sono diminuite del 7% in valore rispetto all’anno ...