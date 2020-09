Torna la paura da coronavirus in Europa: in Spagna 241 morti in un giorno, restrizioni nel Regno Unito (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Spagna registra in un solo giorno 241 morti, il numero più alto di decessi dall’inizio della seconda ondata. Gli Usa superano i 2 milioni di contagiati, in Francia i contagi giornalieri sono 10 mila... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laregistra in un solo241, il numero più alto di decessi dall’inizio della seconda ondata. Gli Usa superano i 2 milioni di contagiati, in Francia i contagi giornalieri sono 10 mila...

repubblica : Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: '10 mila contagi in un giorno' [aggiornamento delle 19:43] - discoradioIT : A #Londra torna la paura. Nuove restrizioni per sei mesi, in strada anche l’esercito se necessario. Negli #Usa 200 mila morti #COVID19 - Notiziedi_it : Il Covid-19 torna a far paura, lunedì nero per i mercati - Firevin89 : Il Covid cambia geografia, in Italia l'epicentro si è spostato: Roma supera Milano e fuori dai confini torna la pa… - BluDiChina : #COVID19 #Covid_19 #COVID?19 Se è sopravvissuto #Berlusconi (84) senza #vaccino e con un principio di polmonite, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna paura Torna la paura da coronavirus in Europa: in Spagna 241 morti in un giorno, restrizioni nel Regno Unito Gazzetta del Sud Paura sull'Air Force Two, atterraggio d'emergenza per l'aereo del vicepresidente Usa

Uno stormo di uccelli ha colpito in volo l'Air Force Two con a bordo Mike Pence. Attimi di paura a bordo dell'Air Force Two con cui il vice presidente Usa tornava dal New Hampshire a Washington. È sta ...

Renato Curcio: il 23 settembre 1941 nasce il fondatore delle Brigate Rosse

Renato Curcio: l'ex brigatista è nato il 23 settembre 1941. Le giovani generazioni quando sentono parlare di Renato Curcio, probabilmente tendono a pensare che si tratti di un distinto saggista e soci ...

Uno stormo di uccelli ha colpito in volo l'Air Force Two con a bordo Mike Pence. Attimi di paura a bordo dell'Air Force Two con cui il vice presidente Usa tornava dal New Hampshire a Washington. È sta ...Renato Curcio: l'ex brigatista è nato il 23 settembre 1941. Le giovani generazioni quando sentono parlare di Renato Curcio, probabilmente tendono a pensare che si tratti di un distinto saggista e soci ...