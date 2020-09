Scandalo Suarez su esame truffa, quando lo stipendio faraonico scavalca la burocrazia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un treno in corsa che ha investito il mondo del calcio quello dello Scandalo Suarez che sta tenendo banco nelle ultime ore. Il potenziale trasferimento – che sembra essere ormai definitivamente sfumato – dell’attaccante uruguaiano alla Juventus ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. E a finire nel mirino della rete – e degli inquirenti – c’è l’esame truffa che il “pistolero” avrebbe sostenuto e passato, pur non rispettandone gli effettivi requisiti. Già nella giornata di ieri abbiamo fatto il punto della situazione sullo Scandalo Suarez, con i primi dati emersi. Dettagli che sono andati via via arricchendosi nelle ultime ore, complici le indagini in corso da parte della Guardia di Finanza e della Procura di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un treno in corsa che ha investito il mondo del calcio quello delloche sta tenendo banco nelle ultime ore. Il potenziale trasferimento – che sembra essere ormai definitivamente sfumato – dell’attaccante uruguaiano alla Juventus ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. E a finire nel mirino della rete – e degli inquirenti – c’è l’che il “pistolero” avrebbe sostenuto e passato, pur non rispettandone gli effettivi requisiti. Già nella giornata di ieri abbiamo fatto il punto della situazione sullo, con i primi dati emersi. Dettagli che sono andati via via arricchendosi nelle ultime ore, complici le indagini in corso da parte della Guardia di Finanza e della Procura di ...

