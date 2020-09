Roma | scintille De Sanctis-‘Er Faina’ | “Querela? Pensi al mercato”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Damiano Coccia, meglio noto come ‘Er Faina’, personaggio televisivo e social, e noto tifoso della Lazio ha attaccato direttamente Morgan De, team manager della, definendolo incompetente. Poco dopo è arrivata la replica dell’ex portiere in una nota all’ANSA: “Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti che tal ‘Er Faina’, nella giornata di ieri, via social, ha rilasciato sul suo conto additandolo (a sproposito) quale responsabile del ‘caso Diawara-Verona’, rendo noto di aver già conferito incarico ai miei legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della mia immagine personale, onorabilità e dignità professionale”. A questo è seguita una nuova ...

CalcioWeb : #Roma, scintille #DeSanctis-‘#ErFaina’: “Querela? Pensi al mercato” - -

CalcioWeb

