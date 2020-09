Regionali, esulta il Pd: “Primo partito, nonostante le aggressioni” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiesulta il Pd sannita. Con una nota stampa, la segreteria provinciale democrat ‘festeggia’ il dato elettorale emerso dalle Regionali del 20 e 21 settembre. “Le elezioni del 20 e 21 settembre ci consegnano il trionfo di Vincenzo De Luca, cui vanno le felicitazioni di tutta la Federazione Sannita, e la netta vittoria del partito Democratico che, per la terza volta consecutiva, elegge il proprio consigliere regionale. In quest’atipica ed inedita vicenda elettorale, il PD ha dovuto competere non solo, come è ovvio, con i suoi naturali avversari, ma pure con (almeno) altri 5 candidati provenienti dalle proprie fila. Un fatto a dir poco inconsueto. Si è trattato di una simultanea «aggressione» cui il partito ha saputo rispondere con l’impegno e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiil Pd sannita. Con una nota stampa, la segreteria provinciale democrat ‘festeggia’ il dato elettorale emerso dalledel 20 e 21 settembre. “Le elezioni del 20 e 21 settembre ci consegnano il trionfo di Vincenzo De Luca, cui vanno le felicitazioni di tutta la Federazione Sannita, e la netta vittoria delDemocratico che, per la terza volta consecutiva, elegge il proprio consigliere regionale. In quest’atipica ed inedita vicenda elettorale, il PD ha dovuto competere non solo, come è ovvio, con i suoi naturali avversari, ma pure con (almeno) altri 5 candidati provenienti dalle proprie fila. Un fatto a dir poco inconsueto. Si è trattato di una simultanea «aggressione» cui ilha saputo rispondere con l’impegno e ...

