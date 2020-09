Pupo in Russia è un “sovversivo”, stop alle attività promozionali (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pupo in Russia è stato ritenuto un sovversivo. A raccontarlo è lui stesso attraverso un post sui social. L’artista spiega quanto avvenuto negli scorsi giorni in Russia, dopo il rilascio del suo nuovo brano, Fuori Dal Gregge, in duetto con Alan. Il nuovo singolo di Pupo è stato pubblicato anche in Russia, lo scorso 18 settembre. Il brano, però, non ha passato il vaglio dei media ed è stato giudicato eccessivo ed estremo. Il problema, per la Russia, si nasconde tra le parole “gregge” e “pecora” ma non solo: a far discutere stato anche il video in cui la pecora indossa una maschera antigas. Tutti questi elementi del brano e del videoclip ufficiale sono stati interpretati dai media russi come sovversivi e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)inè stato ritenuto un sovversivo. A raccontarlo è lui stesso attraverso un post sui social. L’artista spiega quanto avvenuto negli scorsi giorni in, dopo il rilascio del suo nuovo brano, Fuori Dal Gregge, in duetto con Alan. Il nuovo singolo diè stato pubblicato anche in, lo scorso 18 settembre. Il brano, però, non ha passato il vaglio dei media ed è stato giudicato eccessivo ed estremo. Il problema, per la, si nasconde tra le parole “gregge” e “pecora” ma non solo: a far discutere stato anche il video in cui la pecora indossa una maschera antigas. Tutti questi elementi del brano e del videoclip ufficiale sono stati interpretati dai media russi come sovversivi e ...

Ramst3 : @LaZanzaraR24 #Parenzo: 'il governo Russo è un governo di delinquenti!' #Pupo censurato in Russia, secondo… - palermomaniait : La denuncia di Pupo: ''In Russia ora sono un sovversivo per il mio brano Fuori dal gregge'' -… - Profilo3Marco : RT @SecolodItalia1: Pupo: “La Russia mi censura, per loro sono un sovversivo”. All’indice il brano ‘Fuori dal gregge’ - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Pupo: “La Russia mi censura, per loro sono un sovversivo”. All’indice il brano ‘Fuori dal gregge’ - SecolodItalia1 : Pupo: “La Russia mi censura, per loro sono un sovversivo”. All’indice il brano ‘Fuori dal gregge’… -