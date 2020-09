Milan, il programma personalizzato di Tonali per tornare presto al top (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sandro Tonali ha fretta di mettere minuti e benzina nella gambe e sta seguendo un programma personalizzato per tornare al top Sandro Tonali ha in fretta. Ha fretta di scendere in campo e giocare con i colori amati dall’infanzia ma la preparazione atletica è quella che è, e i muscoli sono ancora imballati con reattività limitata. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nessuno si illuda di vederlo titolare domani in Europa League, contro il Bodoe Glimt a San Siro. Piuttosto, sarà un’altra occasione per dare minutaggio, probabilmente aumentandolo. Difficile pronosticare la prima da titolare, perché di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio. Sandro, che fra agosto e settembre ha trascorso un periodo non breve in isolamento domiciliare non si è mai ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sandroha fretta di mettere minuti e benzina nella gambe e sta seguendo unperal top Sandroha in fretta. Ha fretta di scendere in campo e giocare con i colori amati dall’infanzia ma la preparazione atletica è quella che è, e i muscoli sono ancora imballati con reattività limitata. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nessuno si illuda di vederlo titolare domani in Europa League, contro il Bodoe Glimt a San Siro. Piuttosto, sarà un’altra occasione per dare minutaggio, probabilmente aumentandolo. Difficile pronosticare la prima da titolare, perché di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio. Sandro, che fra agosto e settembre ha trascorso un periodo non breve in isolamento domiciliare non si è mai ...

