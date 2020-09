Macerata Campania, Cioffi confermato sindaco con il 74% (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Macerata Campania (Ce) – Stefano Cioffi è stato riconfermato sindaco a Macerata Campania. Il primo cittadino in carica, storico membro del Partito Democratico locale, ha ottenuto il 73,9% dei consensi con Unione Democratica, compagine civica a suo sostegno. In merito al risultato positivo conseguito, Cioffi ha avuto modo di ammettere: ‘Sto vivendo un’emozione inedita. La riconferma della fascia tricolore dopo cinque anni di amministrazione ci inorgoglisce ma contemporaneamente ci responsabilizza ulteriormente rispetto alle aspettative dei cittadini che ci hanno concesso nuovamente fiducia. Ringrazio i concittadini che ci hanno sostenuto in questa strana campagna elettorale fortemente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Stefanoè stato ri. Il primo cittadino in carica, storico membro del Partito Democratico locale, ha ottenuto il 73,9% dei consensi con Unione Democratica, compagine civica a suo sostegno. In merito al risultato positivo conseguito,ha avuto modo di ammettere: ‘Sto vivendo un’emozione inedita. La riconferma della fascia tricolore dopo cinque anni di amministrazione ci inorgoglisce ma contemporaneamente ci responsabilizza ulteriormente rispetto alle aspettative dei cittadini che ci hanno concesso nuovamente fiducia. Ringrazio i concittadini che ci hanno sostenuto in questa strana campagna elettorale fortemente ...

Restano ancora agitate le acque in cui naviga la Lega dopo il voto delle regionali. A dettare tensioni e malumori il successo del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha ottenuto una valang ...

Salvini forse ha capito che se insulti il Sud poi non puoi pretendere che ti voti

“Non nego le delusioni di Toscana, Puglia e Campania. In realtà, per rimanere al dato più recente, le Amministrative sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra, Macerata al pr ...

