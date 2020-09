L’ex di Belen, beccato in intimità con Soleil: i commenti social non perdonano (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ex di Belen, Gianmaria Antinolfi, è stato beccato insieme a Soleil Stasi, a sual volta ex cognata della Rodriguez: cosa bolle in pentola? Soleil Sorge, Fonte foto: Instagram (@Soleil stasi)Da qualche settimana la ex Uomini e Donne e gieffina sta facendo parlare di lei. Ultimamente Soleil Stasi era stata paparazzata in compagnia di Iannone e in tantissimi avevano presupposto l’inizio di una loro relazione. Successivamente però l’influencer ha negato tutto, sostenendo che non si sarebbe mai messa con un ex fidanzato della sua ex cognata. Un giro incredibile, ma che alla fine si è scoperto falso, nel senso che la stessa Soleil aveva chiamato i paparazzi per farsi immortalare insieme a Iannone. Ovviamente il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ex di, Gianmaria Antinolfi, è statoinsieme aStasi, a sual volta ex cognata della Rodriguez: cosa bolle in pentola?Sorge, Fonte foto: Instagram (@stasi)Da qualche settimana la ex Uomini e Donne e gieffina sta facendo parlare di lei. UltimamenteStasi era stata paparazzata in compagnia di Iannone e in tantissimi avevano presupposto l’inizio di una loro relazione. Successivamente però l’influencer ha negato tutto, sostenendo che non si sarebbe mai messa con un ex fidanzato della sua ex cognata. Un giro incredibile, ma che alla fine si è scoperto falso, nel senso che la stessaaveva chiamato i paparazzi per farsi immortalare insieme a Iannone. Ovviamente il ...

lapistacchietta : #uominiedonne l ex di Belen che vuole fare l opinionista ma pensasse a trovare una ragazza per lui - dany3laf : #uominiedonne ricordiamo che Simone è l'ex di Belen, sarebbe meglio che pensasse al suo percorso - blogtivvu : “Foto di Belen Rodriguez che fa la pipì”: assolta con l’ex De Martino dopo l’aggressione ai paparazzi - Lydia_spa : Ma l ex di Belen che per farsi inquadrare mette becco su tutto e tutti #uominiedonne - lisytiz : Ultimamente ci hanno preso gusto ad inserire ex che convivono dentro la casa del #GFVIP ( Serena e Pago/ Adua e Mas… -

