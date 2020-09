L’esame di italiano di Suarez: “Lo abbiamo instradato bene…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le intercettazioni relative all’esame di Suarez svelano tutta l’intenzione di sbloccare la situazione. Si parla di aver “instradato bene” l’uruguaiano. Ma poi spunta il dettaglio sull’ingaggio che avrebbe percepito alla Juventus. Continuano a spuntare nuovi dettagli in merito al tanto discusso esame di italiano svolto da Luis Suarez. O per meglio dire, del test linguistico … L'articolo L’esame di italiano di Suarez: “Lo abbiamo instradato bene…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le intercettazioni relative all’esame disvelano tutta l’intenzione di sbloccare la situazione. Si parla di aver “bene” l’uruguaiano. Ma poi spunta il dettaglio sull’ingaggio che avrebbe percepito alla Juventus. Continuano a spuntare nuovi dettagli in merito al tanto discusso esame disvolto da Luis. O per meglio dire, del test linguistico … L'articolo L’esame didi: “Lobene…” proviene da www.meteoweek.com.

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - Corriere : Suarez e l’esame di italiano, l’accordo con la legale della Juve: «Vi porteremo altri stranieri» - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - raffygiannella : RT @Passion1897: AVVISO PER LE CAPRE L'esame di italiano per certificare la conoscenza della lingua a livello B1 E' SOLO UN REQUISITO per… - Diabolik1908 : RT @pisto_gol: Se, come sembra, l’esame di italiano di LSuarez è stato una truffa, con domande concordate e risposte insufficienti, ci rima… -

