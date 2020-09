Istanbul capitale del Medio Oriente per un giorno

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli accordi di Abramo, come da pronostico, hanno messo in moto una serie di eventi di cui si potrà comprendere pienamente la portata soltanto nei prossimi mesi. Mentre si allarga il fronte degli attori statuali del mondo arabo che scelgono di aderire all’iniziativa dell’amministrazione Trump, registrano un’accelerata anche i lavori per la costruzione di un … InsideOver.

coviello_l : RT @Progea_srl: La #riqualificazione della #acque di Istanbul grazie a Movicon. Il 25% delle acque della capitale turca, gestita dall'impia… - Progea_srl : La #riqualificazione della #acque di Istanbul grazie a Movicon. Il 25% delle acque della capitale turca, gestita da… -

Ultime Notizie dalla rete : Istanbul capitale

TrasportoEuropa

Arriva in Italia dalla Turchia e più precisamente da Istanbul, #ALLSERVICE ... ha scelto l’Italia e Roma Capitale per la distribuzione europea di prodotti per l’emergenza Covid-19, tra cui, mascherine ...Arriva in Italia dalla Turchia e più precisamente da Istanbul, #ALLSERVICE, una delle grandi società di servizi che nel nostro Paese opererà nel campa della sanità per la salute pubblica. Arriva in It ...