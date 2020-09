Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l'Islam (Di mercoledì 23 settembre 2020) La vergogna è compiuta: il Parlamento, con un voto antinazionale, rinuncia al patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Solo con un governo Pd-Cinque stelle si poteva concludere la resa dell'identità all'Islam e chissà perché neppure ce ne meravigliamo più. La Camera, dopo il Senato, ha approvato la «Convenzione di Faro». In pratica, siamo pronti a cancellare ogni traccia di identità e tradizione per non disturbare lo sguardo altrui. Chi ha dimenticato quella brutta pagina che caratterizzò la stagione di Renzi premier mentre si velavano i nostri Monumenti durante la visita del premier iraniano Rouhani in Italia? Ha detto ieri a Montecitorio Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d‘Italia: «Ci spaventa se a governare il processo della Convenzione di Faro c'è quella ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La vergogna è compiuta: il Parlamento, con un voto antinazionale, rinuncia al patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Solo con un governo Pd-Cinque stelle si poteva concludere la resa dell'identità all'e chissà perché neppure ce ne meravigliamo più. La Camera, dopo il Senato, ha approvato la «Convenzione di Faro». In pratica, siamo pronti a cancellare ogni traccia di identità e tradizione per non disturbare lo sguardo altrui. Chi ha dimenticato quella brutta pagina che caratterizzò la stagione di Renzi premier mentre si velavano i nostridurante la visita del premier iraniano Rouhani in Italia? Ha detto ieri a Montecitorio Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d‘Italia: «Ci spaventa se a governare il processo della Convenzione di Faro c'è quella ...

