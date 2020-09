Giulia De Lellis e Damante si sono incontrati per Tommy | “Noi ci vogliamo bene” VIDEO

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Dee Andreafanno ancora sognare i fan. Proprio in queste ore, l’influencer e il deejaystati avvistati (separatamente) con il piccolo, l’amico a quattro zampe che appartiene ad entrambi.Dee AndreasiperQuesto “avvicinamento”, ha fatto letteralmente impazzire i fan, tanto... L'articoloDesiper: “Noi cibene” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questo “avvicinamento”, ha fatto letteralmente impazzire i fan, tanto da richiedere l’intervento dell’ex corteggiatrice che ha specificato, tramite un video che troverete ad inizio articolo, come stan ...Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme, ma assicurano di volersi molto bene e che si vedono spesso. Un legame imprescindibile e rafforzato dalla presenza di quello che per loro è un ...