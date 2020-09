Fulmine su un campo da calcio | juniores perde i sensi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il ragazzo è stato portato in ospedale con la Rega, ma anche gli altri 13 giovani presenti hanno necessitato di cure.

Ieri sera ad Abtwil un ragazzo è rimasto privo di sensi durante una partita ed è stato portato all'ospedale in elicottero Ieri sera ad Abtwil, nel canton San Gallo, un fulmine ha colpito un campo dI ...Nel Canton San Gallo, quattordici ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono stati feriti e in seguito portati in ospedale a causa della caduta di un fulmine sul campo di calcio di Abtwil.