Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba 2020: in programma da ottobre a dicembre. Le info utili. La celeberrima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è stata confermata anche quest'anno, nonostante le evidenti difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Si terrà anche il tradizionale mercato del Tartufo. La manifestazione è in programma dal 10 ottobre all'8 … L'articolo Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba 2020: da ottobre a dicembre è apparso prima sul ...

