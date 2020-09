Elezioni amministrative in Campania: i risultati dei principali Comuni chiamati al voto (Di mercoledì 23 settembre 2020) per il rinnovo del Consiglio comunale. Oltre che per le Elezioni regionali (che hanno visto trionfare Vincenzo De Luca) e il referendum sul taglio dei parlamentari (per cui ha vinto il sì), si sono recati alle urne anche i cittadini di 85 Comuni … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020) per il rinnovo del Consiglio comunale. Oltre che per leregionali (che hanno visto trionfare Vincenzo De Luca) e il referendum sul taglio dei parlamentari (per cui ha vinto il sì), si sono recati alle urne anche i cittadini di 85

you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - occhio_notizie : Il nuovo consiglio comunale di #Pertosa - 18ottobre1775 : RT @robertostorti: La fatica di prendere voti #pareridistorti #mantova #elezioni #amministrative #contare #contarsi #voti #prenderevoti #f… - occhio_notizie : Il nuovo consiglio comunale di #Laurino - corrierebergamo : Elezioni amministrative 2020 nei Comuni bergamaschi: la diretta. La Lega tiene Cene per un soffio, Clusone invece c… -