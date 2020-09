Caso Suarez, le telefonate che inguaiano la Juve: “Vi porteremo altri stranieri” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si arricchisce di sempre nuovi dettagli la vicenda riguardante l’esame svolta da Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Una truffa, ha scoperto ieri la Guardia di Finanza, che ha anche svelato alcune intercettazioni. Al momento, come spiegato anche dal Colonnello Sarri, la Juventus non è indagata, ma spunta un retroscena del Corriere della Sera che fa riferimento a delle telefonate tra l’ateneo e la legale della società bianconera. “L’accordo con la legale della Juve: ‘Vi porteremo altri stranieri'” è il titolo dell’articolo che evidenzia i contatti tra Simone Olivieri, direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, e Maria Turco, avvocato dello studio Chiusano guidato da Luigi ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si arricchisce di sempre nuovi dettagli la vicenda riguardante l’esame svolta daper ottenere la cittadinanza italiana. Una truffa, ha scoperto ieri la Guardia di Finanza, che ha anche svelato alcune intercettazioni. Al momento, come spiegato anche dal Colonnello Sarri, lantus non è indagata, ma spunta un retroscena del Corriere della Sera che fa riferimento a delletra l’ateneo e la legale della società bianconera. “L’accordo con la legale della: ‘Vistranieri'” è il titolo dell’articolo che evidenzia i contatti tra Simone Olivieri, direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, e Maria Turco, avvocato dello studio Chiusano guidato da Luigi ...

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - CottarelliCPI : Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia - pennatheboss : RT @Nonha_stata: Il caso #Suarez conferma che il problema non è essere stranieri, ma poveri. - Tiziano88061554 : RT @Nonha_stata: Il caso #Suarez conferma che il problema non è essere stranieri, ma poveri. -