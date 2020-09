Bielorussia, “Lukashenko ha giurato in segreto per il sesto mandato”. Opposizione in piazza. Mattarella: “Repressione grave e inaccettabile” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da quel 9 agosto, nonostante le proteste di piazza, nulla è cambiato. Alexander Lukashenko resta alla guida del Paese, che governa dal 1994 col sostegno della Russia, continuando a reprimere qualsiasi forma di Opposizione. E oggi, scrivono i media bielorussi, ha giurato in segreto per il suo sesto mandato, e si è insediato alla presidenza giurando di “servire il popolo della Repubblica di Bielorussia, rispettare e proteggere i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini”. L’Opposizione ha reagito dichiarando di iniziare una protesta “a oltranza”. “Non accetteremo mai i brogli e chiediamo nuove elezioni. Stiamo esortando tutti a fare una campagna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da quel 9 agosto, nonostante le proteste di, nulla &e; cambiato. Alexander Lukashenko resta alla guida del Paese, che governa dal 1994 col sostegno della Russia, continuando a reprimere qualsiasi forma di. E oggi, scrivono i media bielorussi, hainper il suomandato, e si &e; insediato alla presidenza giurando di “servire il popolo della Repubblica di, rispettare e proteggere i diritti e le libert&a; delle persone e dei cittadini”. L’ha reagito dichiarando di iniziare una protesta “a oltranza”. “Non accetteremo mai i brogli e chiediamo nuove elezioni. Stiamo esortando tutti a fare una campagna di ...

LiaQuartapelle : In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la… - DantiNicola : Lo abbiamo detto tanto, chiaro e forte in questi giorni: chiunque abbia a cuore i valori di democrazia e di libertà… - Linkiesta : #Lukashenko annuncia di voler chiudere i confini con Lituania e Polonia, rivolgendosi sempre più alla Russia. Per… - GilardiNad : RT @SilviaRoggiani: Quello che sta accadendo in #Bielorussia è gravissimo, e la comunità internazionale, in particolare #UE e Italia, non p… - Moky_1988 : RT @LiaQuartapelle: In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la volo… -

