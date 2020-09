Ammazzata di botte dal marito: Marinella, 66 anni, non ce l’ha fatta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ammazzata di botte: orribile fatto di sangue nel tardo pomeriggio di martedì 22 ad Aquileia, una donna di 66 anni, Marinella Maurel, è morta per le lesioni al collo inferte dal marito Livio Duca, 65 anni pare al culmine di una lite nel giardino dell’abitazione della coppia in corso Gramsci. A sentire le urla disperate della donna, aggredita con una arma da taglio, sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 112 i soccorritori hanno trovato la donna in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarla sul posto a lungo prima di trasportarla all’ospedale di Udine con l’elicottero, ma sessantaseienne è spirata poco più tardi. Il marito, che si è consegnato ai carabinieri, è stato a lungo ascoltato prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)di: orribile fatto di sangue nel tardo pomeriggio di martedì 22 ad Aquileia, una donna di 66Maurel, è morta per le lesioni al collo inferte dalLivio Duca, 65pare al culmine di una lite nel giardino dell’abitazione della coppia in corso Gramsci. A sentire le urla disperate della donna, aggredita con una arma da taglio, sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 112 i soccorritori hanno trovato la donna in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarla sul posto a lungo prima di trasportarla all’ospedale di Udine con l’elicottero, ma sessantaseienne è spirata poco più tardi. Il, che si è consegnato ai carabinieri, è stato a lungo ascoltato prima ...

GIUSY09829321 : @RadioSavana @Claudoc3 Non ho parole !!! Se fosse mio nipote, l'avrei. Già ammazzata di botte!!!!! - luca_bellanca : RT @Mamox__: A chi pensa che #StefanoCucchi dovesse morire perché aveva spacciato un po’ di droga, voglio ricordare che la segretaria part… - CoriandoliDiMe : No. Non è giustificare; è vivere in questo mondo, aver consapevolezza, è non fare perbenismo. Che Mariapaola ammazz… -