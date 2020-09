Alexei Navalny dimesso dall’ospedale di Berlino dopo l’avvelenamento | “Completa guarigione è possibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020)32 giorni di ricovero, 24 dei quali passati in terapia intensiva,è statoieri dall’ospedale Charité di, dove era arrivato a fine agosto. In un comunicato postato su Twitter, l’ospedale scrive che “le condizioni del paziente sono migliorate a sufficienza per poter esseredalle cure ospedaliere”. Inoltre, aggiungono, “sulla base dei progressi del paziente e delle sue condizioni attuali, i medici curanti ritengono che sia possibile un recupero completo. Tuttavia, è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”. Il dissidente russo è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok, come accertato dai medici tedeschi. La ...