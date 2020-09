When The Past Was Around - recensione (Di martedì 22 settembre 2020) Una storia può essere raccontata in tanti modi e Mojiken Studio, con originalità e coraggio, ha scelto di seguire una strada diversa dalle altre. La musica è in grado di trasmettere emozioni indescrivibili e, in questo caso, sarà proprio la melodia dolce e nostalgica di un violino a guidarci.When The Past Was Around è un'avventura grafica punta e clicca colma di sentimenti. La protagonista è una giovane ragazza di nome Eda, incerta sul suo futuro e persa in una miriade di pensieri; ha sempre suonato il violino ma, improvvisamente, non le è bastato più. Ogni nota sembrava vuota e inutile. Ogni corda vibrava meccanicamente e non risuonava più con la sua anima.La dolcissima relazione col gufo (un uomo il cui volto assume le sembianze del rapace) le fa scoprire una nuova musica, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Una storia può essere raccontata in tanti modi e Mojiken Studio, con originalità e coraggio, ha scelto di seguire una strada diversa dalle altre. La musica è in grado di trasmettere emozioni indescrivibili e, in questo caso, sarà proprio la melodia dolce e nostalgica di un violino a guidarci.TheWasè un'avventura grafica punta e clicca colma di sentimenti. La protagonista è una giovane ragazza di nome Eda, incerta sul suo futuro e persa in una miriade di pensieri; ha sempre suonato il violino ma, improvvisamente, non le è bastato più. Ogni nota sembrava vuota e inutile. Ogni corda vibrava meccanicamente e non risuonava più con la sua anima.La dolcissima relazione col gufo (un uomo il cui volto assume le sembianze del rapace) le fa scoprire una nuova musica, ...

eunbestie : EUNJI’S FACE WHEN THE LID WORKED SKSJSKSJSJSJ - Eurogamer_it : Dove le parole non arrivano… la musica parla. La nostra recensione di When The Past Was Around. - weiheibro : Ok ho visto anche il terzo episodio. Molto bello. Mi ricorda molto I'll go to you when the weather is nice, forse p… - istadarium : Venezia e la pioggia Venezia è una città unica al mondo, e la pioggia la rende ancora più insuperabile e rara, anc… - merdanellevene : RT @lelleleo_: ‘When you asked if I had known love, I could tell the answer was yes. And that it was now.’ -Marianne Questo film mi ha in… -

Ultime Notizie dalla rete : When The Recensione: En Minor - When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out ImpattoSonoro Trump ringrazia al telefono due deputati per candidatura a Nobel

AGI - Donald Trump ha telefonato ai due deputati scandinavi, uno svedese e un norvegese, che l'hanno candidato al premio Nobel per la Pace 2021, per ringraziarli. I was on my way to the stable with my ...

Sulle fisiologiche debolezze degli schemi prototipici del diritto antitrust al cospetto delle rivoluzioni digitali

Il testo affronta la disciplina che regolamenta il processo civile, con un approccio semplice e lineare e, al contempo, tecnico. In tal modo, l’opera si presenta quale efficace strumento di primo ...

AGI - Donald Trump ha telefonato ai due deputati scandinavi, uno svedese e un norvegese, che l'hanno candidato al premio Nobel per la Pace 2021, per ringraziarli. I was on my way to the stable with my ...Il testo affronta la disciplina che regolamenta il processo civile, con un approccio semplice e lineare e, al contempo, tecnico. In tal modo, l’opera si presenta quale efficace strumento di primo ...