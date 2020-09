Vidal in campo per il primo allenamento: Conte studia come inserirlo nell'Inter (Di martedì 22 settembre 2020) Finalmente in campo. Poco dopo l'ufficialità del suo trasferimento dal Barcellona all'Inter, Arturo Vidal s'è presentato ad Appiano Gentile per cominciare a lavorare con la squadra, con l'obiettivo di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 settembre 2020) Finalmente in. Poco dopo l'ufficialità del suo trasferimento dal Barcellona all', Arturos'è presentato ad Appiano Gentile per cominciare a lavorare con la squadra, con l'obiettivo di ...

MarisciaFox : RT @Gazzetta_it: #Vidal già in campo per il primo allenamento: #antonioconte studia come inserirlo nell'#Inter - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Vidal già in campo per il primo allenamento: #antonioconte studia come inserirlo nell'#Inter - sportli26181512 : Vidal già in campo per il primo allenamento: Conte studia come inserirlo nell'Inter: Vidal già in campo per il prim… - _enz29 : RT @Gazzetta_it: #Vidal già in campo per il primo allenamento: #antonioconte studia come inserirlo nell'#Inter - Gazzetta_it : #Vidal già in campo per il primo allenamento: #antonioconte studia come inserirlo nell'#Inter -