Toscana, Giani stravince e si ripete copione leghista in Emilia (Di martedì 22 settembre 2020) Alla fine la Toscana non era così contendibile come sembrava. Dopo settimane di sondaggi che davano il testa a testa, Eugenio Giani, alla guida della coalizione con Pd e Italia Viva, firma un risultato perfettamente in linea con la tradizione "rossa": si attesta intorno al 49% contro il 40% della sfidante Susanna Ceccardi (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), con vantaggi oltre i 20 punti nella Provincia di Firenze. Secondo le analisi più accreditate, alla fine ha pagato la "paura" del "pericolo verde-nero" e i voti di Movimento Cinque Stelle e di Toscana a Sinistra sono confluiti nel sostegno a Giani, più di quanto appunto non fosse trapelato dai sondaggi."Sono commosso e felice questo è un risultato in cui ha vinto la Toscana e i toscani per la ...

