Tamponi per gli studenti Serve il «timbro» della scuola (Di martedì 22 settembre 2020) La Regione: i test con accesso diretto solo con l'autocertificazione vidimata dall'istituto scolastico o a seguito della segnalazione al medico.

