"Suarez? Indagine di Figc e Serie A". Mazzocchi, dalla Rai una bomba sulla Juventus (Di martedì 22 settembre 2020) “Chiunque, tifosi inclusi, deve avere interesse a fare chiarezza sul caso Suarez”. Così Marco Mazzocchi è intervenuto nella discussione sull'uruguaiano, il cui esame di italiano propedeutico al rilascio del passaporto è stato una grande truffa. “La Juventus ha organizzato l'esame ma al momento non è indagata”, ha dichiarato Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di finanza che coordina le indagini. “Il calcio italiano per primo deve fare chiarezza - ha sottolineato Mazzocchi - perché l'esame lo ha fatto a Perugia. Non a Dortmund o a Rotterdam. Si faccia chiarezza sulle responsabilità, su chi e perché. Lo faccia la magistratura ma anche Figc e Serie A, altrimenti Suarez resterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Chiunque, tifosi inclusi, deve avere interesse a fare chiarezza sul caso”. Così Marcoè intervenuto nella discussione sull'uruguaiano, il cui esame di italiano propedeutico al rilascio del passaporto è stato una grande truffa. “Laha organizzato l'esame ma al momento non è indagata”, ha dichiarato Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di finanza che coordina le indagini. “Il calcio italiano per primo deve fare chiarezza - ha sottolineato- perché l'esame lo ha fatto a Perugia. Non a Dortmund o a Rotterdam. Si faccia chiarezza sulle responsabilità, su chi e perché. Lo faccia la magistratura ma ancheA, altrimentiresterà ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Procura di Perugia indaga sull'esame di Suarez: avrebbe concordato le domande - ilPostSport : La procura di Perugia ha aperto un'indagine sull'esame a cui è stato sottoposto il calciatore Luis #Suarez per aver… - RobertRobertof : @Sport_Mediaset L'indagine non riguarda Suarez ..le indagini sono partite a Gennaio e riguardano l'Ateneo in generale. Basta insinuazioni. - Max_bond12 : @Pistogolblasta2 Ma fatale cosa .... appena hanno preso morata (Suarez verso atletico quindi non più necessario) è uscita indagine gdf . - AleGobbo87 : RT @Marco_viscomi: L’indagine sull’università di #Perugia parte da febbraio. Evidentemente si sapeva fosse un famoso diplomificio. Evident… -