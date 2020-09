“Stanno rischiando”. Omicidio Willy, decisione d’urgenza sui fratelli Bianchi: “Cosa sta succedendo in carcere” (Di martedì 22 settembre 2020) Quasi tre settimane dalla morte di Willy Monteiro, il cuoco d 21enne di origine capoverdiana massacrato a calcio e pugni la notte tra il 5 e il 6 settembre nella piazza di Colleferro. I testimoni parlarono di «una ferocia inaudita»: i picchiatori «saltavano sul suo corpo quando Willy era già a terra». Una condotta contro un ragazzo mingherlino, solo e inerme, considerata «indegna» anche da chi è dietro le sbarre. Nel carcere di Rebibbia dove i fratelli Bianchi sono rinchiusi infatti, la situazione non è delle più leggere. Scrive infatti il Messaggero come Gabriele e Marco Bianchi sono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento “precauzionale” e, adesso, si trovano nel braccio “G9” al primo piano ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Quasi tre settimane dalla morte diMonteiro, il cuoco d 21enne di origine capoverdiana massacrato a calcio e pugni la notte tra il 5 e il 6 settembre nella piazza di Colleferro. I testimoni parlarono di «una ferocia inaudita»: i picchiatori «saltavano sul suo corpo quandoera già a terra». Una condotta contro un ragazzo mingherlino, solo e inerme, considerata «indegna» anche da chi è dietro le sbarre. Nel carcere di Rebibbia dove isono rinchiusi infatti, la situazione non è delle più leggere. Scrive infatti il Messaggero come Gabriele e Marcosono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento “precauzionale” e, adesso, si trovano nel braccio “G9” al primo piano ...

