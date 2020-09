Raffaella Fico, la showgirl pubblica due scatti piccanti su Instagram (Di martedì 22 settembre 2020) La showgirl Raffaella Fico pubblica su Instagram due scatti “hot” da mozzare il fiato ai suoi numerosi followers Lingerie di pizzo nero e null’altro. Questo è “l’outfit” indossato dalla bella Raffaella Fico nei suoi ultimi due post su Instagram. L’ex fiamma di Mario Balotelli ha mostrato le sue curve perfette al popolo del social con due foto che lasciano (piacevolmente) senza fiato i suoi followers. Nel primo scatto la vediamo in una lussuosa camera da letto, seduta in posa sexy al limite di un bellissimo letto matrimoniale. A (s)coprirla soltanto un reggiseno e mutandine striminzite in pizzo nero. Una foto decisamente hot, ma con un piccolo dettaglio che forse stona. In primissimo piano ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Lasudue“hot” da mozzare il fiato ai suoi numerosi followers Lingerie di pizzo nero e null’altro. Questo è “l’outfit” indossato dalla bellanei suoi ultimi due post su. L’ex fiamma di Mario Balotelli ha mostrato le sue curve perfette al popolo del social con due foto che lasciano (piacevolmente) senza fiato i suoi followers. Nel primo scatto la vediamo in una lussuosa camera da letto, seduta in posa sexy al limite di un bellissimo letto matrimoniale. A (s)coprirla soltanto un reggiseno e mutandine striminzite in pizzo nero. Una foto decisamente hot, ma con un piccolo dettaglio che forse stona. In primissimo piano ...

Reberebby215 : RT @ArgentineBlood: Mario Balotelli dovrebbe tornare con Raffaella Fico non con Dayane. #GFVIP - valentinasimon5 : @contechristino “..non sono un tipo da gossip..” ehh infatti la storia con Raffaella Fico era segretisssssssssima - oltremareee : RT @ArgentineBlood: Mario Balotelli dovrebbe tornare con Raffaella Fico non con Dayane. #GFVIP - _Sherbatsky__ : RT @ArgentineBlood: Mario Balotelli dovrebbe tornare con Raffaella Fico non con Dayane. #GFVIP - ArgentineBlood : Mario Balotelli dovrebbe tornare con Raffaella Fico non con Dayane. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico Raffaella Fico Instagram, incantevole sul lungomare di Posillipo: «Sembri una ragazzina...» UrbanPost Raffaella Fico in lingerie lascia tutti senza fiato

Il lato B della ex Lady Balotelli lascia senza fiato i follower. Raffaella Fico posa in lingerie e i fan impazziscono davanti alle curve mozzafiato della showgirl. Con lei c’è il neofidanzato Giulio F ...

Le foto in lingerie di Raffaella Fico

La showgirl ha postato alcuni scatti in intimo.

Il lato B della ex Lady Balotelli lascia senza fiato i follower. Raffaella Fico posa in lingerie e i fan impazziscono davanti alle curve mozzafiato della showgirl. Con lei c’è il neofidanzato Giulio F ...La showgirl ha postato alcuni scatti in intimo.