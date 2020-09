Puglia, a Lesina c’è un unico candidato sindaco (della Lega). Ma perde lo stesso e non viene eletto (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezioni regionali si sono chiuse con qualche conferma e qualche sorpresa. Di sicuro quello che è successo a Lesina, piccolo comune in provincia di Foggia, resterà un caso più unico che raro. Nel paesino del Gargano si sono sono svolte anche le votazioni per l’elezione del nuovo sindaco e qui si era presentato un solo candidato: il leghista Primiano Di Mauro. Nessun avversario, nessun contendente. Insomma, una vittoria che sembrava essere scontata. Eppure un avversario da battere c’era ed era l’astensionismo. In molti – compreso il leader della Lega Matteo Salvini che durante il tour elettorale in Puglia aveva detto “Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezioni regionali si sono chiuse con qualche conferma e qualche sorpresa. Di sicuro quello che è successo a, piccolo comune in provincia di Foggia, resterà un caso piùche raro. Nel paesino del Gargano si sono sono svolte anche le votazioni per l’elezione del nuovoe qui si era presentato un solo: il leghista Primiano Di Mauro. Nessun avversario, nessun contendente. Insomma, una vittoria che sembrava essere scontata. Eppure un avversario da battere c’era ed era l’astensionismo. In molti – compreso il leaderMatteo Salvini che durante il tourrale inaveva detto “Unpugliese lo abbiamo già...

