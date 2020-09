Ladispoli, trasporto scolastico per studenti con disabilità: domande entro il 29 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) C’è tempo fino al 29 settembre per presentare la domanda per chiedere il contributo per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2020-21). I contributi verranno erogati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di Ladispoli e secondo le seguenti modalità: Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico ( appositamente documentate) Rimborso forfettario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto scolastico di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) C’è tempo fino al 29per presentare la domanda per chiedere il contributo per il servizio diper alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (anno2020-21). I contributi verranno erogati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune die secondo le seguenti modalità: Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento per i mezzi dipubblico ( appositamente documentate) Rimborso forfettario sulle spese dieffettuate con mezzo proprio da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istitutodi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli trasporto Ladispoli, rimborso per il trasporto scolastico alunni disabili: ecco come fare IlFaroOnline.it Trasporto scolastico per alunni con disabilità: ecco i rimborsi per Ladispoli

Rimborso forfettario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio da calcolare ... dovrà essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Ladispoli entro e non oltre ...

