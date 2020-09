Juventus, positivo un calciatore dell’Atletico Madrid: la decisione su Morata (Di martedì 22 settembre 2020) Pericolo Coronavirus nella rosa dell’Atletico Madrid dove è risultato positivo il calciatore José Gimenez. La notizia ufficializzata dal club ha però preoccupato anche la Juventus. I bianconeri stanno per ufficializzare l’acquisto di Alvaro Morata, arrivato a Torino nella serata di ieri, proprio dalla squadra allenata da Diego Simeone. Juventus: tampone per Morata Il contagio del difensore riguarda anche l’attaccante che si è allenato fino a ieri in Spagna. Non dovrebbero esserci complicazioni perché il classe 1992 sarà regolarmente sottoposto a tampone durante le visite mediche al JMedical. Leggi anche:Calciomercato Juventus: dopo Morata assalto al nuovo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020) Pericolo Coronavirus nella rosa dell’Atleticodove è risultatoilJosé Gimenez. La notizia ufficializzata dal club ha però preoccupato anche la. I bianconeri stanno per ufficializzare l’acquisto di Alvaro, arrivato a Torino nella serata di ieri, proprio dalla squadra allenata da Diego Simeone.: tampone perIl contagio del difensore riguarda anche l’attaccante che si è allenato fino a ieri in Spagna. Non dovrebbero esserci complicazioni perché il classe 1992 sarà regolarmente sottoposto a tampone durante le visite mediche al JMedical. Leggi anche:Calciomercato: dopoassalto al nuovo ...

MariaC08220254 : @repubblica Capitolo 'giornalismo in Italia'..è davvero uno dei peggiori al mondo? Quando si tratta di qualcosa di… - TeoGiordano : Morata 28?? Arthur 24 ?? Mckennie 22 ?? Kulu 20 ?? Matuidi 34 ? Higuain 32 ? Pjanic 30 ? Se chiudiamo con Khedir… - JUniverseoffic1 : ??Morata sembra destinato ad essere il nostro numero 9,rimaniamo il sembra perché non si sa mai, con tutto il bene… - Kingsamuel111 : Si registra tanta euforia, segnale positivo, ma rimaniamo con i piedi per terra. Aspettiamo il ritorno di DeLigt, A… - ilnapolionline : Bagni: 'Osimhen ha voglia di mangiarsi il pallone, è un segnale positivo' - -