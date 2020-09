Italia Viva, sconfitta su tutta la linea: notte fonda per Matteo Renzi (Di martedì 22 settembre 2020) Italia Viva scende allo 0,6% in Veneto e nemmeno in Toscana è decisiva. Matteo Renzi sorride mediamente solamente in Campania Nemo profeta (nemmeno) in patria. Matteo Renzi è ormai alle corde, e con lui naturalmente c’è anche Italia Viva, che rappresenta l’altra grande sconfitta (oltre alla Lega) di queste Regionali. Il progetto dell’ex segretario del PD è naturalmente naufragato. Quest’ultimo è stato praticamente “risucchiato” dalla spirale del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e non riesce più a vedere la luce. Non solo i Renziani non riescono ad arrivare alla soglia dell’8-10%, ma addirittura non raggiungono nemmeno il 5%. ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020)scende allo 0,6% in Veneto e nemmeno in Toscana è decisiva.sorride mediamente solamente in Campania Nemo profeta (nemmeno) in patria.è ormai alle corde, e con lui naturalmente c’è anche, che rappresenta l’altra grande(oltre alla Lega) di queste Regionali. Il progetto dell’ex segretario del PD è naturalmente naufragato. Quest’ultimo è stato praticamente “risucchiato” dalla spirale del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e non riesce più a vedere la luce. Non solo iani non riescono ad arrivare alla soglia dell’8-10%, ma addirittura non raggiungono nemmeno il 5%. ...

