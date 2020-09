Heidi Klum e la dolce scuola guida con la figlia Leni

(Di martedì 22 settembre 2020) Heidi Klum in versione istruttrice di guida. La modella tedesca, infatti, ha postato nel weekend un tenero selfie a bordo di un’automobile, immortalando al volante la figlia Leni: «Saturday driving», ha scritto nella didascalia. In effetti la ragazza, nata dalla relazione tra la top model e Flavio Briatore (e poi adottata legalmente da Seal), ha compiuto lo scorso maggio 16 anni, età che negli Stati Uniti dà accesso alla patente.

